Ophaling aan huis van asbesthoudende golfplaten 21 juni 2018

Vilvoorde Incovo en Interza gaan als eerste afvalintercommunales in Vlaams-Brabant golfplaten met asbest inzamelen. Inwoners kunnen voor 30 euro een grote zak en veiligheidskit aanschaffen.

Tuinhuizen, garages, witloofkoten,... Op de daken van heel wat bijgebouwen naast woningen liggen vandaag nog altijd asbesthoudende golfplaten. De Vlaamse overheid wil Vlaanderen evenwel tegen 2030 volledig asbestvrij krijgen en daarom kiezen afvalintercommunales Incovo en Interza ervoor om die golfplaten voortaan op te halen. "De tien gemeenten (Zaventem, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem, Kraainem, Kampenhout, Vilvoorde, Zemst, Machelen, Meise en Londerzeel) zullen ons initiatief tijdens hun gemeenteraden moeten goedkeuren", zegt Jan Buysse, directeur van beide afvalintercommunales. "In Machelen is dat al gebeurd, dus daar kan de ophaling op 1 september beginnen. We hopen dat we ten laatste op 1 januari 2019 in alle gemeenten asbest kunnen ophalen."





Concreet kunnen inwoners van die tien gemeenten een grote zak en een veiligheidskit aankopen in de recyclageparken. "In dat pakket zit een zak waar vijftig vierkante meter asbest in kan. Voorts krijgen de kopers ook een beschermend pak, een mondmasker en handschoenen." (RDK)