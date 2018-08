Open Vld zet in op actieplan voor horeca en handel 28 augustus 2018

02u38 0

Open Vld pakt uit met een rist verkiezingskandidaten die een nauwe link hebben met het horecaleven. Het gaat over Jentl Meert van restaurant Tante Germaine en Alain Poot, cafébaas van Het 13de Gebod. Zij gaven mee de nodige input voor het 'Horeca & Handel 2.0'-actieplan.





"Onder impuls van Open Vld heeft het stadsbestuur de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in de publieke ruimte van het centrum. Het is nu zaak om al die investeringen te laten renderen", aldus lijsttekker Jo De Ro. "Bij de heraanleg van het Rooseveltplein willen we aan de westkant een belevingsplein creëren met ruimte voor grotere terrassen, een kleine speeltuin, banken, bomen en gras. De voetpaden langs beide zijden van de Rooseveltlaan moeten breed genoeg worden zodat horecazaken die daar gelegen zijn eindelijk ook een terras kunnen installeren."





De partij pleit voor een nauwere samenwerking tussen de stad, handelaars en horeca. Daarbij wordt gedacht aan een maandelijkse koopavond en een 'belevingscheque'. Ook taxibedrijven zouden hun rol moeten spelen. "De stad zou met hen afspraken moeten maken om op uitgaansavonden mensen vlot en veilig thuis te krijgen." Een centrummanager moet dan weer startende handelaars en horeca-uitbaters actief zoeken én helpen. (DBS)