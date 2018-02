Open Vld vraagt brandweerstickers voor huisdieren 21 februari 2018

Open Vld-fractieleider Didier Cortois, zelf 'hondenbaasje', heeft op de gemeenteraad gevraagd om speciale dierenbrandweerstickers te voorzien binnen de brandweerzone. "Op die sticker kunnen bewoners aanduiden welke huisdieren en hoeveel er in huis aanwezig kunnen zijn. Bij brand kan de brandweer, indien mogelijk, ook een reddingsactie op poten zetten voor de dieren", aldus Cortois. "Het enige wat er zou moeten gebeuren is een sticker maken en laten verdelen door de brandweer, in het stadhuis en in de wijkcentra. Het is een simpele en goedkope actie, maar het kan een wereld van verschil betekenen voor onze huisdieren."





Het stadsbestuur beloofde om de kwestie aan te kaarten binnen de brandweerzone. Open Vld wil er ook graag een actie aan koppelen voor het goede doel. (DBS)