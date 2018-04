Opbrengst laatste taxusactie Incovo naar 9 goede doelen 04 april 2018

Afvalintercommunale Incovo heeft de opbrengst van de jaarlijkse taxusactie verdeeld onder negen goede doelen. Het was voorlopig echter wel de laatste keer dat taxussnoeisel voor goede doelen ingezameld werd.





Al jaren wordt het taxussnoeisel ingezameld om organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van kanker en die hulp bieden aan personen in moeilijkheden te steunen. Op die manier kon Incovo vorig jaar 3.860 euro aan negen goede doelen schenken. De afvalintercommunale koos voor het Kom op tegen Kanker-initiatief van Rossem Leeft, de actie Steun Max in Vilvoorde, het antikankerfonds, de vzw Ouders van verongelukte kinderen, vzw Villa Clementina, het Rode Kruis in Londerzeel, Diegem Loopt tegen Kanker, Kanjers van Vrouwen in Meise en 1.000 km tegen kanker door het gemeentebestuur in Machelen.





Het was echter de laatste keer dat het taxussnoeisel voor de goede doelen ingezameld werd. "Het taxussnoeisel werd ingezameld om er een medicijn in de bestrijding van borstkanker mee aan te maken", zegt Alex Heyvaert, voorzitter van Incovo. "Blijkbaar is de voorraad door de succesvolle acties zo groot dat er niet langer vraag naar is. Er zit niets anders op dan het opnieuw als te composteren groenafval te beschouwen." (RDK)





