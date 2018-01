Ook dit jaar geen Marktrock 25 januari 2018

02u26 0 Vilvoorde Er komt voorlopig geen tweede editie van het festival Marktrock in Vilvoorde. Oorzaak zijn volgens cultuurschepen Johan Serkeyn (sp.a) de werkzaamheden in het stadscentrum.

De eerste editie van Marktrock Vilvoorde wist in de zomer van 2016 zowat zesduizend bezoekers te lokken naar het Rooseveltplein, en dat met artiesten zoals Clouseau en Stan Van Samang. Maar op een nieuwe editie wordt het dus nog zeker tot 2019 wachten, blijkt nu. "Wegens de aanslepende werken op de Grote Markt is het momenteel niet mogelijk om in de zomer zo'n festival te organiseren", zegt schepen Serkeyn. "Er zijn een hoop praktische bezwaren."





Een nieuwe editie op het Rooseveltplein lijkt voor het stadsbestuur ook geen optie te zijn, ondanks het feit dat de ondergrondse parking op de Grote Markt in april geopend zou worden, en er dus flink wat capaciteit zou bijkomen. Feit is wel dat burgemeester Hans Bonte vorig jaar nog hoopte om Marktrock 2017 te laten plaatsvinden op de Grote Markt, naar Leuvens voorbeeld. Maar de herinrichting van dat plein zal pas in het najaar voltooid zijn. Intussen rijst de vraag of er van de vier vooropgestelde edities van Marktrock Vilvoorde nog veel in huis zal komen. (DBS)