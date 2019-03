Ook boerenpaard Rik Poot doet mee aan Wereld Downsyndroomdag DBS

21 maart 2019

09u06 0 Vilvoorde Wie deze morgen aan de rotonde van het Heldenplein voorbijkomt, zal het al opgemerkt hebben: het boerenpaard van Rik Poot draagt twee verschillende sokken.

Op 21 maart is het dan ook Wereld Downsyndroomdag en wordt wereldwijd aandacht besteed aan mensen met Down. Om aan te tonen dat ‘anders zijn ok is’, wordt in verschillende landen opgeroepen om vandaag twee verschillende sokken te dragen.

De jongeren met Down uit het Eén-programma ‘Down the Road’ verspreidden de oproep in Vlaanderen. Stad Vilvoorde gaf hier gehoor aan en de voorbije nacht trokken Dieter Coppens en de drie jongens uit de reeks (Maarten, Yens en Geoffrey) er in het donker op uit om een aantal standbeelden in Vlaanderen ‘op te leuken’ met twee verschillende sokken.

Ook het boerenpaard van Rik Poot kreeg dus bezoek en staat vandaag dus uitzonderlijk met twee verschillende sokken (aan elk paar poten zelfs) op de rotonde.