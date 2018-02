Ook aan KTA Horteco kamperen ouders 28 februari 2018

Net als in Grimbergen en Wemmel zijn ook in Vilvoorde al dagenlang ouders aan het kamperen om hun kind in te schrijven voor het volgend schooljaar. Een drietal ouders hebben zich zelfs afgelopen woensdag al aangediend bij tuinbouwschool KTA Horteco. Intussen zijn ze al met een achttal voor de studierichting 1B Land- en tuinbouw. Directeur Wietse Coolen heeft een verwarmd klaslokaal ter beschikking gesteld, waar de ouders permanent mogen verblijven. "Ze hebben er Wifi, koffie en kunnen ook een middagmaal aankopen."Door de voorrangsregels die gelden in de Vilvoordse secundaire scholen gaan 9 van de 12 plaatsen naar gezinnen waar de moeder geen secundair diploma haalde of die recht hebben op een studietoelage. "De andere drie plaatsen zijn voor gezinnen met een moeder die tenminste een secundair diploma haalde én die geen studietoelage ontvangen. Het is voornamelijk voor deze drie plaatsen dat de ouders kamperen. Daarvan is er ook al een plek ingenomen door een broer of zus van een leerling", aldus Coolen. De inschrijving vindt plaats op 1 maart. (DBS)