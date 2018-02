Onrust bij Vinçotte duurt voort 23 februari 2018

Gezien de gesprekken met de directie van inspectiebedrijf Vinçotte over het ontslag van de LBC-hoofdafgevaardigde niets hebben opgeleverd, trachten de vakbonden nu via "druk van externen" zijn reïntegratie af te dwingen. Er werden hiervoor al contacten gelegd met het minister van Tewerkstelling, de sociale inspectie van klanten van het inspectiebedrijf. Nieuwe syndicale acties zijn niet meteen gepland, omdat het personeel volgens Annick Druyts (LBC) "schrik heeft voor nieuwe ontslagen".





Het is al geruime tijd op sociaal vlak erg onrustig bij Vinçotte, dat zijn hoofdzetel in Vilvoorde heeft. Begin vorig jaar zegde de directie enkele CAO's eenzijdig op. Als klap op de vuurpijl werden in het najaar 189 jobs geschrapt. De vakbonden gaven toen hun akkoord dat 11 syndicaal afgevaardigden aan de deur zouden worden gezet, maar steigerden toen in weerwil van een eerdere belofte van de directie ook de LBC-hoofdafgevaardigde ontslagen werd.





Op 17 januari voerden een 40-tal werknemers een ludieke actie tegen dit ontslag, waarbij topman Marco Croon werd afgebeeld als een zonnekoning die kritische werknemers met een hakbijl een kopje kleiner maakte. (DBS)