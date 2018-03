Ongeval met motorrijder zorgt voor lange file 09 maart 2018

Op de E19 richting Brussel stond er gisterenochtend een lange file. Rond 7.30 uur gebeurde ter hoogte van Vilvoorde een zwaar ongeval waarbij een motorrijder maar ook drie andere wagens en een vrachtwagen betrokken waren.





Als bij wonder raakte niemand zwaargewond. De motorrijder werd wel ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Zijn voertuig raakte zwaar beschadigd. Er lagen dan ook heel wat brokstukken verspreid over de weg de weg. Twee rijvakken bleven een hele poos afgesloten en automobilisten werd aangeraden om te rijden via de A12. Rond 9 uur was de rijweg opnieuw vrij. Volgens getuigen was de motard al sinds Mechelen-Noord aan hoge snelheid tussen het drukke verkeer door aan het laveren. (DBS)





