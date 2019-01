Onderwijsmarkt in CC Het Bolwerk DBS

21 januari 2019

17u24 0 Vilvoorde Het stadsbestuur organiseert op 23 januari opnieuw een gratis onderwijsmarkt in CC Het Bolwerk, van 15 uur tot 19 uur.

Alle secundaire scholen in Vilvoorde en Machelen tekenen present met een infostand. Leerlingen kunnen er meer te weten komen over het gamma studierichtingen.

Bij het LOP krijg je algemene informatie over de nieuwe aanmeld- en inschrijvingsprocedure in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2019-2020 (meer informatie hierover kan je alvast terugvinden op www.naarschoolinvilvoorde.be). De CLB’s geven informatie over studiekeuze en demonstreren het gebruik van onderwijskiezer.be.

De toegang is gratis, inschrijven niet nodig.