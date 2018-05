Ondernemers gaan via politiek voor heropleving handelskern 04 mei 2018

Een aantal ondernemers wil via de lokale politiek voor een heropleving van de Vilvoordse handelskern gaan. Voormalige voorzitter van UNIZO Vilvoorde Ronald Rotmans en Gregory Meul, initiatiefnemer van het hippe Bazaar, staan net als zelfstandig therapeute Anne Dockx in oktober op de CD&V-lijst.





De voorbije jaren is de leegstand in de handelskern sterk toegenomen. Volgens recente cijfers is het aantal leegstaande commerciële panden tussen 2014 en 2016 met bijna 20% toegenomen. Toch geloven heel wat ondernemers dat een kentering mogelijk is.





"Wij gaan radicaal voor een trendbreuk", zegt Rotmans. "Er is veel mogelijk in onze stad als initiatieven van ondernemers de nodige steun krijgen. Tijdens de kerstperiode bijvoorbeeld zette ik mijn schouders onder een pop-upproject in de Leuvensestraat en dat sloeg direct aan. Samen met Anne Dockx werk ik aan een vervolg hierop. Het is dit soort initiatieven dat Vilvoorde nodig heeft. Over enkele maanden komen we naar buiten met een aantal heel concrete voorstellen die van Vilvoorde de 'place to be' moeten maken voor ondernemerschap. Vilvoorde mag ook de digitale trein niet missen." Dat vindt ook Anne Dockx. "Als therapeute kom ik elke dag in contact met mensen met een burn-out of depressie. Jonge gezinnen kraken onder de stress. Een modern stadsbestuur, waar mensen voor de meeste zaken digitaal terechtkunnen of stedelijke openingsuren die beter zijn afgestemd op werkende gezinnen zouden al een hele stap vooruit zijn."





(DBS)