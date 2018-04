Ondergrondse parking geopend NA MAANDENLANG VERZET EN GEKLAAG... SILKE VANDENBROECK

23 april 2018

04u34 0 Vilvoorde De Vilvoordenaars slaken een zucht van verlichting. De nieuwe ondergrondse parking op de Grote Markt is dit weekend eindelijk opengegaan. "Er was veel geklaag en gezaag, maar iedereen lijkt nu tevreden", klinkt het bij de stad.

Liefst 192 parkeerplaatsen biedt de nieuwe ondergrondse parking in het hart van de stad. Dat is haast een verdubbeling van de vroegere capaciteit op de Grote Markt. De wagens zullen verspreid staan over twee verdiepingen. Bovendien is de parking uitgerust met de laatste technologische snufjes. Onder meer speedgates, elektrische laadpalen en een optimale wifi-verbinding moeten aan de noden van de bezoekers voldoen.





De werken gingen vorig jaar in februari van start. "We hebben nauwelijks vertraging opgelopen", zegt Viviane Schaessens (N-VA), schepen voor leefmilieu, lokale economie en toerisme. De opzet van de stad om in april de parking in te huldigen, is dus perfect geslaagd. Zaterdag om 14 uur ging de parking officieel open voor voertuigen.





"We zijn zeer tevreden", zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). "Het is eindelijk een concreet punt in de heraanleg van de Grote Markt. We zijn er ten slotte op politiek niveau al tien jaar mee bezig en dat verliep niet altijd van een leien dakje." Zo stuitte de bouw van de ondergrondse parking op heel wat tegenstand, vooral van de actiegroep Zo Mobiel Lef. Volgens het comité was de dure investering niet nodig, omdat er volgens hen betere alternatieven waren. Wagens naar het stadscentrum leiden zou bovendien de CO2-uitstoot verhogen.





'Woonkamer'

"De bedoeling is dat we de ruimte teruggeven aan de bevolking. Maar daar hebben we begrip voor moeten vragen", gaat Bonte verder. "De Grote Markt is dan ook de woonkamer van de stad, alles vindt op die plek plaats. Met de ondergrondse parking hopen we een einde te kunnen maken aan de parkeerchaos op het plein. Daarnaast willen we investeren in het plein, zodat er ook tal van evenementen georganiseerd kunnen worden. Het moet een ontmoetingsplek worden."





Ook de horeca-uitbaters zijn tevreden. "We hebben heel wat inkomsten verloren door de werken", zegt Michael van 'brasserie De Brabander'. "Maar de parking zal er nu hopelijk voor zorgen dat er meer volk naar de Grote Markt komt. Hoewel de Grote Markt er nog steeds bij ligt als werf, ben ik al blij dat ik weer een terras heb. Hoe sneller de werken zijn afgerond, hoe beter."





In het najaar zouden de werken voorbij moeten zijn. "Momenteel zijn we bezig aan de bestrating rondom het plein. De luifel die geïnstalleerd zal worden, zou in augustus of september klaar moeten zijn. Verder zullen we ook nog bomen aanplanten", besluit schepen Schaessens.