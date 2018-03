Olympische Winterspelen... maar dan zonder sneeuw 28 maart 2018

02u41 1 Vilvoorde De leerlingen van lagere school 't Groentje waanden zich de voorbije dagen atleten op de Olympische Winterspelen. Maandag en dinsdag vond hun jaarlijkse schoolsportdag plaats.

De elf activiteiten werden rechtstreeks van de Winterspelen in Zuid-Korea overgeheveld naar de Groenstraat. "Onze leerlingen konden zich uitleven in alle mogelijke disciplines: bobslee, ijshockey, kunstschaatsen, langlaufen, schansspringen, snowboarden,... Maar dan wel zonder sneeuw", lacht leraar Johan Janssens. "Alles werd dus wat aangepast aan de 'realiteit'."





Medailles

De kinderen werden onderverdeeld volgens de deelnemende landen, die ook in Zuid-Korea aanwezig waren. Via een doorschuifsysteem konden ze proeven van elke sporttak. Op maandag kwamen de leerlingen van het vierde, het vijfde en het zesde leerjaar in actie en op dinsdag startte de competitie voor de leerlingen van het eerste, het tweede en het derde leerjaar. "Net zoals op de 'echte' Olympische Spelen ving de dag aan met een officiële opening en sloten we af met een medaille- en diploma- uitreiking. In jaren dat er 'gewone' Spelen zijn, organiseren we ook wel altijd een speciale dag, meestal op het schoolfeest. Maar de Winterspelen waren een primeur. Het smaakte voor veel leerlingen alleszins naar meer", besluit Janssens. (DBS)