Nutscabines brengen kleur in straatbeeld 04 april 2018

02u28 0

Om wat meer kleur te krijgen in het straatbeeld stelde Open Vld-fractieleider Didier Cortois op de gemeenteraad voor om de vele verdeelcabines van de nutsmaatschappijen te voorzien van streetart of andere verfraaiing.





"Bij de inrichting van het rondpunt in Koningslo is al gezorgd voor een zeer mooi voorbeeld van wat dit kan betekenen voor het straatbeeld. De grote nutskast werd beschilderd wat tot een mooi, kleurrijk, en creatief resultaat leidde. Dit soort van streetart zorgt in het algemeen voor een prettige afwisseling van de grijze sleur en brengt letterlijk kleur in onze straten.





Bovendien voorkomt dit ook minder fraaie 'tags'. Dit initiatief zou ook kansen voor een samenwerking met de Portaelsschool. Naast de nutskasten zouden ook andere constructies in aanmerking kunnen komen." (DBS)