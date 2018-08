Nu al voorbereidende werken voor heraanleg Rooseveltlaan 25 augustus 2018

De nutsmaatschappijen zijn nu al begonnen met enkele voorbereidende werken voor de nieuwe fietsinfrastructuur op de Franklin Rooseveltlaan.





Concreet voorzien Eandis, de Watergroep, Infrax en Proximus vernieuwingen aan hun leidingen. "De exemplaren die aan vernieuwing toe zijn, liggen in het voetpad of de parkeerstrook", zegt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open Vld). "De straat wordt daarom tijdelijk afgesloten als er werken in de parkeerstrook nodig zijn. Zo kan er veilig en vlot doorgewerkt worden. Indien de werken in het voetpad plaatsvinden, zal er een parkeerverbod gelden aan de werken, maar blijft de rijweg toegankelijk."





De eerste fase van vernieuwingen, tussen de Mechelsesteenweg en Hendrik I-lei, zal twee weken duren. Nadien wordt verdergewerkt rondom het plein. De volgende fases zijn de zones tussen de Hendrik I-lei en de Groenstraat en aansluitend tussen de Trooststraat en de Toekomststraat. Daarna wordt er verder gewerkt tussen de Toekomststraat en de Nowélei, tussen de Nowélei en de Mechelsestraat en ten slotte ter hoogte van de Mechelsestraat.





"Momenteel is het ontwerp voor de eigenlijke heraanleg van de fietsinfrastructuur in voorbereiding. In het najaar zal hierover verder uitgebreid overlegd worden. De uitvoering zelf zal ten vroegste in het voorjaar 2019 opstarten", aldus nog Vaes. (DBS)