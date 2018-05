Notarisassistente laat geld op eigen rekening storten 30 mei 2018

02u53 0 Vilvoorde Een vrouw uit Vilvoorde riskeert 20 maanden cel voor oplichting en valsheid in geschrifte.

De vrouw werkte twee jaar geleden als notarieel assistente bij een notaris. In haar privé-leven kampte ze met problemen. Zo was ze gescheiden en moest ze instaan voor alle kosten, inclusief de afbetaling van de hypotheek. Hier vond ze er niets beters op dan bij de verkoop van een woning haar rekeningnummer op te geven in plaats van datgene van de notaris. Zo kwam er een grote som geld bij haar terecht. Bovendien bleek ze eerder al eens hetzelfde gedaan te hebben bij een kleinere som. "Ik stond met de rug tegen de muur en ben daarom uit de bocht gegaan", klonk het tegen de rechter.





"U had schulden, maar u heeft dat geld niet enkel gebruikt om die af te betalen, maar ook voor evenementen of aankopen via internet", aldus het parket. De uitspraak in de zaak volgt op 25 juni.





(WHW)