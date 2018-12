Notariële akten voortaan in het Nederlands WHW

01 december 2018

09u03 0 Vilvoorde Notariële akten moeten binnenkort in Vlaanderen verplicht in het Nederlands worden opgesteld. Hiermee komt er een einde aan een hoop onduidelijkheid.

Minister van Vlaamse Rand, Beerselaar Ben Weyts, heeft een ontwerp van decreet klaar dat regels vastlegt voor akten bij de notaris. “Het neerleggen van notariële akten is niet duidelijk geregeld door de taalwetgeving. Nu worden er in Vlaanderen nog notariële akten neergelegd in allerlei vreemde talen, maar voortaan moet dat ofwel in het Nederlands, ofwel moet er een beëdigde Nederlandse vertaling worden gemaakt.” Burgers en notarissen behouden dus de vrijheid om een verkoopakte of hypothecaire lening op te stellen in een vreemde taal, maar moeten wel zelf instaan voor een volledige vertaling van die documenten door een beëdigde tolk.Anderstalige documenten zonder beëdigde vertaling kunnen niet meer ingediend worden bij de overheid.

Signaal

De aanpassing is volgens minister Weyts vooral belangrijk voor de Vlaamse Rand. “Het is een goede zaak. De aankoop van een grond of een woning is vaak het eerste contact tussen een anderstalige nieuwkomer en de Vlaamse overheid. We willen meteen bij dat allereerste contact duidelijk maken wat de voertaal is in Vlaanderen.Nu geven we een verkeerd signaal. Aan de ene kant voeren we een kordaat integratiebeleid en willen we dat nieuwkomers Nederlands leren. Aan de andere kant laten we toe dat elke nieuwkomer officiële documenten indient in zijn eigen taal.” De Vlaamse regering heeft nu ingestemd met het voorontwerp van Ben Weyts. Het decreet moet nog voor de verkiezingen van mei 2019 goedgekeurd worden in het Vlaams Parlement.