Nog hele poos hinder op Albert I-laan 06 april 2018

De werken en bijhorende hinder op de Albert I-laan gaan nog een hele poos aanslepen.

Rond de jaarwisseling werden de omwonenden er geconfronteerd met een verzakking van het wegdek ter hoogte van het verkeersplateau op het kruispunt met het Middelburgplein. De aard van de verzakking deed vermoeden dat een onderliggend leidingdefect aan de oorzaak zou kunnen liggen. Daarom werd eerst een grondige inspectie van de ondergrondse installaties uitgevoerd.





Uit die inspectie is gebleken dat er wel degelijk een defect is aan de riolering die op deze locatie de Albert I-laan dwarst. Vooraleer de bovenbouw hersteld kan worden, moet dus eerst deze rioolstreng vernieuwd worden. Aangezien de rioolbuis op erg grote diepte ligt, zal een gespecialiseerde aannemer de complexe herstellingswerken uitvoeren.





Rioolbeheerder Aquafin is momenteel bezig met de aanstelling van deze aannemer. Verwacht wordt dat deze herstellingswerken in de loop van de maand juni uitgevoerd zullen worden.





Tot die tijd blijft de rijstrook richting Koningslo afgesloten en blijven dus ook de tijdelijke verkeerslichten gehandhaafd.





