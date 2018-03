Nog een maand voor opening parking 26 maart 2018

Binnen een maand is het Troostkermis en zal ook de opening van de ondergrondse parking plaatsvinden. De werken aan de inrit van de parking (in de Marktstraat) zijn afgerond, de aannemer gaat nu verder met de uitrit van de parking (in de Bergstraat). Deze week start de aannemer ook met de uitbraak- en funderingswerken in de Pootstraat. Ook in de zone tussen de Peperstraat en Pootstraat en tussen de Preckherstraat en de Bergstraat vinden deze week verhardingswerken plaats. Ook de boombunkers voor de toekomstige lindebomen op het marktplein worden dan aangebracht. (DBS)