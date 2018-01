Nieuwe premies voor kernwinkelgebied 30 januari 2018

02u42 0

Met de steun van de Vlaamse overheid heeft de stad nieuwe premies in het leven geroepen om het kernwinkelgebied te ondersteunen. Het gaat om premies voor de (gevel)renovatie van een handelspand of voor de verhuis van buiten naar binnen het kernwinkelgebied.





Zowel de eigenaar van een handelspand als de uitbater van een handelszaak kan één of een combinatie van deze premies aanvragen. De uiteindelijke premie bedraagt 80% van de bewezen en aanvaarde kosten exclusief BTW, met een maximum van 5.000 euro voor verhuis- of gevelrenovatiepremie of 10. 000 euro voor renovatie van een handelspand of een combinatie van premies.





De toekenningsvoorwaarden, het reglement en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website van de stad. Voor meer informatie of vragen kan je terecht bij de dienst lokale economie (jeroen.loos@vilvoorde.be). (DBS)