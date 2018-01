Nieuwe ondergrondse parking: dit is ze STREEFDATUM OPENING: 23 APRIL (TIJDENS JAARMARKT) DIMITRI BERLANGER

19 januari 2018

02u26 0 Vilvoorde De veelbesproken ondergrondse parking op de Grote Markt is zo goed als klaar. Op de twee verdiepingen staan vandaag al de wagens van de arbeiders. Momenteel leveren nog zo'n 50 vrachtwagens per dag zand aan voor de opvulling van de dakplaat van de parking. Eind januari start dan de definitieve aanleg van de in- en uitrit. De parkeergarage, waarin 195 wagens zullen kunnen staan, moet uiterlijk eind april opengaan.

De ondergrondse parking op de Grote Markt wordt vandaag al gebruikt. De wagens van de arbeiders staan er al gewoon in geparkeerd. De gewone Vilvoordenaar moet nog een paar maanden geduld oefenen. Hij zal er samen met 194 andere automobilisten zijn wagen kwijt kunnen, haast een verdubbeling van de vroegere capaciteit op de Grote Markt. De wagens zullen verspreid staan over twee verdiepingen. Het gaat nu in sneltreinvaart richting opening. "In april moet de parking al in gebruik genomen kunnen worden", zegt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open Vld). "Onze streefdatum is de jaarmarkt op 23 april. Al weet je natuurlijk nooit dat de winter opeens hard toeslaat." Sinds vorige woensdag zijn de werken weer in alle hevigheid van start gegaan.





"De arbeiders gaan verder met de opvulling van de dakplaat van de ondergrondse parking. De komende twee weken zal er in totaal nog ongeveer 1.000 kubieke meter zand aangeleverd worden voor de opvulling van de dakplaat. Voor de aanlevering moeten zo'n 50 vrachtwagens per werkdag het stadscentrum doorkruisen."





In fasen

Wanneer de opvullingswerken zijn afgerond, start de aannemer eind januari met de aanleg van de in- en uitrit van de ondergrondse parking. "Die liggen respectievelijk in de Marktstraat en de Bergstraat. Die straten zullen voor een drietal maanden afgesloten worden voor het verkeer. De werken gebeuren in fasen die elkaar zullen overlappen."





De stad hoopt dat autovrije Grote Markt klaar is tegen de zomer. Al zal de volledige afwerking, onder meer met een waterpartij en modern straatmeubilair, wel nog tot het najaar in beslag nemen. "Het plaatsen van de houten luifel wordt voorzien in de loop van september. Er wordt dan ook een officieel openingsmoment voorzien."





Sfeerverlichting

De bomen worden pas aangeplant in het najaar. "Het college heeft ook een lichtplan goedgekeurd dat een extra dimensie moet geven aan het plein. De sfeerverlichting zal er voor zorgen dat het binnenplein, de waterspuwers, de luifel en het patrimonium op de Grote Markt extra in de verf worden gezet."





Gisterenavond vond er een infomoment plaats voor de handelaars van de Grote Markt. De planning van de werken, alsook het nieuwe terrassenbeleid, werd daarbij besproken.





De herinrichting van de Grote Markt kost de stad 2,5 miljoen euro. De parking is voor rekening van de concessiehouder.