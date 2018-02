Nieuwe impuls voor stadsvernieuwing AANLEG BROEKPLEIN EN KADEBOULEVARD MOET TEGEN ZOMER KLAAR ZIJN DIMITRI BERLANGER

21 februari 2018

02u27 0 Vilvoorde Een volgende belangrijke fase in het stadsvernieuwingsproject Watersite trekt zich op gang. De Vlaamse Waterweg nv is gestart met de eerste fase van de werken aan het Broekplein en de aanleg van een volgend stuk kadeboulevard. De werken zouden klaar moeten zijn in juni en kosten ruim 3 miljoen euro.

Het nieuw aan te leggen Broekplein en de kadeboulevard zijn cruciaal in het kader van de nieuwe woonontwikkeling in het projectgebied 4 Fonteinen. De voorbereidende werken zijn al achter de rug. Eerstdaags gaat de metamorfose die langs het nieuwbouwcomplex 't Sas langs het kanaal nog een stukje richting Brussel loopt echt van start. Het Broekplein zal over de Zenne ook doorlopen via de eerder al gebouwde brug. In een latere fase zal het plein verder tot aan de Schaarbeeklei reiken. Die aanleg gebeurt nadat projectontwikkelaar Vilvoorde Development NV daar het eerste van enkele nieuwe gebouwen heeft opgericht.





"Voor het stadsbestuur is dit een belangrijke stap voorwaarts in de realisatie van dit deel van Watersite", zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). "Het nieuwe plein en de kadeboulevard zijn een fundamentele opwaardering van de nieuwe woonomgeving. Het Broekplein wordt eveneens het adres van de geplande school."





Stad aan het water

De werken worden uitgevoerd in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv, de opvolger van Waterwegen en Zeekanaal nv en sinds 1 januari de eengemaakte beheerder voor de Vlaamse waterwegen. Deze fase zou normaal eind juni voltooid moeten zijn en kost ruim 3 miljoen euro. "Vlaanderen investeert in de waterwegen, zodat Vilvoorde meer dan ooit kan uitgroeien tot een stad aan het water", zegt Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).





'Watersite Vilvoorde'

Op de rechteroever van het Zeekanaal Brussel-Schelde was enkele decennia geleden nog bloeiende nijverheid aanwezig was. Sedert de jaren tachtig van de vorige eeuw is deze nijverheid in verval geraakt en bleven de terreinen lang onbenut en dikwijls zwaar vervuild achter.





Rond het jaar 2000 groeide, met het vooruitzicht op de plannen om de Zenne weer zuiver te maken, onder de noemer 'Watersite Vilvoorde' de idee van een volledige herinrichting van het oude industriële gebied tussen het zeekanaal Brussel-Schelde en het stadscentrum van Vilvoorde. De hierrond uitgetekende globale stedenbouwkundige visie voorzag in het gebied tussen de Vlaanderenstraat en het Ringviaduct een gedurfde stedenbouwkundige ontwikkeling: het nieuwe stadsdeel 4 Fonteinen, opgevat als een echte uitbreiding van het stadscentrum met ruimte voor wonen, werken en groen.





Herinrichting

In het zogenaamde Campusgebied tussen de Havenstraat en de Vlaanderenstraat, dat ondertussen gedeeltelijk werd gerealiseerd, ligt de focus op de herinrichting van de oude Zenne-arm, de volledige renovatie van het historische Tuchthuis en de ontwikkeling van 6 bouwkavels met appartementen, kantoren, winkels en horeca. Voor het deelproject, in het deelgebied De Molens, werken de stad en De Vlaamse Waterweg nv momenteel samen met de privé-ontwikkelaar Matexi. Het terrein is erg omvangrijk en loopt van aan de Havenstraat tot (bijna) aan het Ringviaduct. Er komt veel aandacht voor stedelijk wonen in verschillende typologieën, maar ook voor kantoren, winkels en de functies die daarmee gepaard gaan, terwijl het project ook voorziet in de lokale vernieuwing van de oevers van de Zenne.