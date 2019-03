Nieuwbouwvleugel telt na jaar nog steeds maar één bewoner: “Financiële wurggreep bedreigt Homevil” DBS

26 maart 2019

14u57 0 Vilvoorde Bij Homevil, een opvang voor zwaar zorgbehoevenden, staat een nieuwbouwvleugel voor 8 personen - kostenplaatje 1 miljoen euro – na een jaar nog altijd zo goed als leeg. Momenteel telt de nieuwe vleugel zeggen en schrijven één bewoner. “Dit is niet alleen nefast voor mensen met een zware handicap die thans thuis moeten worden opgevangen, maar ook een financiële wurggreep voor de instelling die haar leningen moet afbetalen en personeel bekostigen”, zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a).

Bonte heeft maandagavond tijdens de gemeenteraad scherp uitgehaald naar de lange wachtlijsten voor de toekenning van het Persoonsvolgend Budget (PVB). Dat Homevil hierdoor geen bewoners vindt voor een nieuwe vleugel die het medio vorig jaar opende impliceert voor dit Vilvoords opvangcentrum voor personen met een verstandelijke beperking volgens Bonte “een financiële wurggreep”.

Homevil vangt circa 38 mensen op in haar wooncentrum en nog eens 20 personen in dagopvang. Met 600.000 euro subsidies van het Vlaamse VIPA-fonds en nog eens 600.000 euro van de instelling zelf en de stad Vilvoorde werd vorig jaar een nieuwbouw gerealiseerd met acht plaatsen voor mensen met een zware handicap.

Doordat de Vlaamse overheid het zorgbudget niet meer rechtstreeks aan instellingen betaalt maar via het Persoonsvolgend Budget (PVB) aan personen, die hiermee naar eigen keuze zorg kunnen ‘kopen’, moeten de zorgbehoevenden, die willen opgenomen worden in een instelling, eerst dit budget binnenrijven en hier knelt het schoentje. “Door een ongelooflijk warboel en haast kafkaiaanse aanpak bij de bevoegde Vlaamse administratie zijn er momenteel naar verluidt circa 15.000 wachtenden op dit PVB-budget, waardoor er zich ondanks de grote nood aan opvang bij Homevil nauwelijks kandidaten kunnen aanbieden voor opname in de nieuwe vleugel.”

Momenteel telt de nieuwe vleugel zeggen en schrijven één bewoner. “Dit is niet alleen nefast voor mensen met een zware handicap die thans thuis moeten worden opgevangen, maar ook een financiële wurggreep voor de instelling die haar leningen moet afbetalen en personeel bekostigen”, aldus Bonte die mede verwijzend naar de historische achterstand van de welzijnsvoorzieningen in Halle-Vilvoorde dringend een oplossing eist.