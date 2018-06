Nieuwbouw Homevil staat al maanden leeg GEEN BUDGETTEN TOEGEKEND OM BEDDEN VOOR ZORGBEHOEVENDEN OP TE VULLEN DIMITRI BERLANGER

20 juni 2018

02u36 1 Vilvoorde Kafka bij Homevil, een opvang voor zwaar zorgbehoevenden. Daar staat een nieuwbouwvleugel voor 8 personen - kostenplaatje 1 miljoen euro - al maanden leeg. En dat in een regio met zeer lange wachtlijsten. Oorzaak is een wijziging in het subsidiereglement. Er zijn namelijk geen kandidaat-bewoners die beschikken over een zogenaamd 'persoonsvolgend budget'.

De nieuwbouw werd al voltooid begin dit jaar. "Sinds april is de ruimte volledig in orde en bemeubeld. Dat had ook vroeger gekund maar we moesten ons toch niet haasten", zegt directeur Piet Vroman. Momenteel vangt Homevil 38 mensen op. Daarnaast wordt nog dagopvang geboden aan 20 personen. Met de nieuwe vleugel voor acht mensen met een zware handicap, wilde Homevil de grote nood aan extra plaatsen opvullen. Maar er is dus nog geen enkele plaats ingevuld. Oorzaak is een wijziging van het Vlaams subsidiereglement. "Vroeger werden we gesubsidieerd als we iemand opnamen, nu krijgen mensen met een handicap een zogenaamd 'Persoonsvolgend Budget' waarmee ze letterlijk 'zorg' kunnen kopen. Dat gaat dan onder meer over vouchers bij woonvoorzieningen."





De nieuwbouw kostte ruim 1 miljoen euro waarvan de helft is gesubsidieerd door de Vlaams Overheid. "Die hebben we gekregen omdat we net zorgen voor zwaar zorgbehoevenden."





Maar door een gebrek aan 'Persoonsvolgend Budget' zijn er geen kandidaat-bewoners. "Het is te zeggen: er zijn wel kandidaten maar hun budget raakt niet goedgekeurd. Ook bij de huidige bewoners zijn er die meer zorg nodig hebben en die zouden kunnen doorschuiven. Ik kan daar ook geen personeelsploeg inzetten voor bijvoorbeeld twee mensen want dan zijn we binnen de kortste keren failliet. Er moeten minstens vier bewoners komen."





Onontwarbare knoop

"Blijkbaar slaagt minister Jo Vandeurzen er niet in om de knoop van de financiering te ontwarren en de mensen met een handicap effectief de erkenning te geven waar ze recht op hebben", zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). "Deze situatie veroorzaakt ook nodeloze kosten voor Homevil dat wel de leningen van de nieuwbouw moet afbetalen. Ik zou de minister en zijn medewerkers willen uitnodigen om hun intrek te nemen in de nieuwe vleugel tot ze plaats kunnen ruimen voor de doelgroep. Misschien brengt dit schot in de zaak."





"Vorig jaar zijn er 1.528 nieuwe budgetten uitgedeeld en daarvan zijn er 97% besteed", zegt woordvoerster Hanna Steenwegen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. "Het lijkt misschien een vreemd gegeven dat die nieuwbouw leegstaat maar van die nieuwe budgetten zijn er blijkbaar geen personen die hun weg vinden naar die specifieke infrastructuur. Er is een prioriteitenmechanisme dat hier een rol in speelt en uiteraard is er ook een beperkt budget.