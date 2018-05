Nieuw project 'Kantkwartier' omvat 82 woningen 11 mei 2018

02u33 1 Vilvoorde Het stadsbestuur en projectontwikkelaar Imoya hebben symbolisch de taart aangesneden tijdens het officieel startmoment voor de werken aan het nieuwe woonproject 'Kantkwartier' in hartje Vilvoorde. Het is het tweede residentiële project, na de prestigieuze Kantfabriek. De lofts in de Kantfabriek werden in een mum van tijd verkocht.

Imoya wist na de Kantfabriek ook de achterliggende gebouwen en de voormalige Freetime te verwerven. Daar komt het project 'Kantkwartier' met verschillende woningtypes: van één, twee- en drieslaapkamerappartementen tot nieuwbouwlofts (gespiegelde aanbouw tegen de Kantfabriek) en penthouses. Alle 82 woningen beschikken over een terras. Een groenzone en de groendaken geven het project extra zuurstof.





Michel Vanstallen van Imoya: "Kantkwartier is een project waar actieve mensen, in een rustige stadswijk, op adem kunnen komen. We creëren een oase van rust vlak bij het stadspark, het centrum en het station. Positief voor de nieuwe bewoners is dat ook de stad en andere overheden erg inzetten op deze locatie, met de vernieuwing van het stadspark, het verbouwde station tegen 2020 en de investeringen van De Lijn in de nieuwe busstelplaats en de ringtrambus. Tegen de oplevering van Kantkwartier zal deze hele zone een nieuwe adem gekregen hebben." Om toekomstige bewoners een waarheidsgetrouw beeld te geven van hoe het project er zal uitzien, ontwikkelde Imoya een virtual 3D-tour in zijn reële omgeving.





(DBS)