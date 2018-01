Nieuw parkeerplan levert stadskas al 400.000 euro extra op 02u29 0 Archieffoto Lukas Het nieuwe parkeerplan omvat onder meer hogere tarieven en een uitbreiding van de betalende zones. Vilvoorde Het fel gecontesteerde parkeerplan heeft op goed negen maanden tijd al ruim 400.000 euro extra opgebracht voor de stad dan voorzien. "Van een verkapte belasting gesproken...", stelt oppositiepartij CD&V.

Ter herinnering: het nieuwe parkeerplan met de hogere parkeertarieven, met onder meer een uitbreiding van de betalende zones, werd ingevoerd in oktober 2016 en licht aangepast vanaf september 2017.





De ontvangsten van de periode januari tot september 2017 blijken intussen al 408.500 euro hoger te liggen dan voordien. ""Het stadsbestuur pakt graag uit met 'betere begrotingscijfers'. Maar wat er niet wordt bijgezegd is dat het vooral de Vilvoordenaars zelf zijn die hiervoor de inspanningen leveren", zegt CD&V-fractieleider Peter Van Kemseke. "Wij vragen dat het stadsbestuur die extra middelen gebruikt voor investeringen in verkeersveiligheid en een betere mobiliteit, zodat de inwoners er toch iets voor terugkrijgen. Maar we moeten er niet flauw over doen: de Vilvoordenaars betalen vooral een pak meer zodat het privébedrijf de dure ondergrondse parking kan financieren."





"Het college heeft altijd zeer helder gecommuniceerd over die nieuwe parkeerconcessie: ze bevat het parkeren op straat én voor het eerst ook het ondergronds parkeren", reageert schepen van Financiën Jo De Ro (Open Vld). "Dat gaat niet alleen over de uitbating, maar ook de bouw van de parking. Als stadsbestuur hebben we altijd gezegd dat het via de opbrengsten van het parkeren is, dat de ondergrondse parking zou betaald worden."





"Als er extra inkomsten uit de concessie voortvloeien zullen deze budgetten toegewezen worden aan verkeersveilige ingrepen", stelt burgemeester Hans Bonte (sp.a).





"Aangezien er op dat vlak een inhaalbeweging nodig is, zullen eventuele extra inkomsten welkom zijn." Volgens De Ro zullen er daaromtrent de komende weken al knopen doorgehakt worden. (DBS)