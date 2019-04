Niet voor mensen met hoogtevrees: demonstratie hoe je aan 35 meter hoge viaduct van Vilvoorde werkt DBS/RTZ

17 april 2019

18u19 0 Vilvoorde Onder het viaduct van Vilvoorde, vond deze namiddag, 35 meter hoog, een spectaculaire demonstratie plaats met een hoogtewerker.

“We zijn van plan om een nieuwe, ‘zwaardere’ hoogtewerker aan te schaffen met meer mogelijkheden en bekijken puur wat de mogelijkheden zijn van dit exemplaar van deze leverancier”, legt ingenieur Jan Broos van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) uit . “Het viaduct is het hoogste in zijn soort in Vlaanderen en dus de ideale plek om te testen. Het is dus zeker niet dat er een probleem is met het viaduct. We willen vooral de mogelijkheden voor toekomstige inspecties onderzoeken.”

Via de Sluisstraat werd het gevaarte op het jaagpad geplaatst. “Het is ook de bedoeling om te kijken of we met dit toestel, dat 57 meter hoogte kan halen, het kanaal kunnen ‘overspannen’. Dan zouden we renovatiewerken of controles aan het viaduct op deze manier kunnen uitvoeren in plaats van vanaf op het viaduct zelf te moeten werken en daarbij een rijvak te moeten afsluiten.”

De test was alvast positief en zal nu verder worden geëvalueerd met het oog op een eventuele aanschaf. “De leverancier heeft kunnen tonen wat ze op voorhand wilden en het ‘bereik’ dat we wilden hebben is er. Dit is dus zeker bruikbaar materiaal voor ons”, aldus nog Broos.