Niet langer kamperen aan secundaire scholen? OOK MIDDELBAAR ONDERWIJS DENKT AAN CENTRAAL INSCHRIJVINGSSYSTEEM ROBBY DIERICKX

02 maart 2018

02u57 0 Vilvoorde De kans is groot dat er volgend jaar niet meer gekampeerd zal moeten worden voor de poorten van de secundaire scholen in Vilvoorde. Volgens de stad is alles klaar om de inschrijvingen via een centraal aanmeldingssysteem te regelen. In het basisonderwijs werd die methode dit schooljaar voor het eerst gehanteerd, waardoor er - in tegenstelling tot in de buurgemeenten - niet meer gekampeerd werd.

Met temperaturen tot ver onder het vriespunt was het voor heel wat ouders in onze regio deze week bibberen geblazen om hun kinderen te kunnen inschrijven op school. Terwijl er in Grimbergen, Steenokkerzeel en Wemmel voor de basisscholen gekampeerd werd, was dat in Vilvoorde voor de deuren van de secundaire scholen het geval. "Vroeger gebeurde dat ook voor het kleuter- en lager onderwijs, maar dankzij het centraal aanmeldingssysteem hebben collega Fatima Lamarti (sp.a) en ik die problemen dit schooljaar kunnen oplossen", zegt Vilvoords onderwijsschepen Jo De Ro (Open Vld). "Tijdens onze gesprekken enkele maanden geleden vroegen we ook aan de directies van de secundaire scholen om te starten met een centrale aanmeldingsprocedure, maar dat gebeurde niet. De directies vonden het een te grote stap om zowel in het basis- als het secundair onderwijs de inschrijvingen op die manier te regelen en wilden de kat nog even uit de boom kijken."





Aanmeldingssysteem

Nu er de voorbije dagen gekampeerd werd aan verschillende secundaire scholen in Vilvoorde komt het thema opnieuw naar boven. "Alles is klaar om hiermee van start te gaan", aldus nog De Ro. In het Atheneum in Vilvoorde overwegen ze sterk om volgend schooljaar in zo'n centraal aanmeldingssysteem te stappen. De school ontving in de nacht van woensdag op donderdag zo'n 180 kamperende ouders. "Als we die toestanden hiermee kunnen vermijden, dan doen we graag mee", zegt directrice Annick Albert. "Maar alvorens dat definitief te beslissen, willen we eerst nog wat meer informatie over het hoe en het wat krijgen. Ik verwacht dat we tijdens de komende vergadering van het Lokale Overlegplatform (LOP) wat dieper op dit thema zullen ingaan."





Capaciteitsdruk

Of ook de andere scholen bereid zijn om mee te stappen in het centraal aanmeldingssysteem, zal de komende weken en maanden moeten blijken. Volgens De Ro is zo'n manier van inschrijven voor de scholen een must. "Zeker omdat uit onderzoek van Statistiek Vlaanderen blijkt dat de groep 10- tot 19-jarige in onze Zennestad de komende jaren fors zal groeien", klinkt het. "Deze cijfers tonen aan dat dit voor een enorme druk zal blijven zorgen op de capaciteitsproblematiek in het onderwijs en dan vooral de stijgende nood aan extra capaciteit in het secundair. Ik doe dan ook een oproep aan de Vlaamse regering om deze nieuwe cijfers grondig te bestuderen en de gebieden, die de komende jaren een enorme stijging in de bevolking tegemoet zien, ook financieel extra te ondersteunen in de uitdagingen die deze stijging met zich mee zullen brengen."