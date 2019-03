Natuurpunt bundelt sprokkelhout voor bakovens MOT DBS

02 maart 2019

18u03 0 Vilvoorde In natuurgebied De Bomputten in Houtem gonsde het deze zaterdag van de bedrijvigheid. De vrijwilligers van Natuurpunt MaViSt (Machelen-Vilvoorde-Steenokkerzeel) en het MOT (Museum voor Oudere Technieken) in Grimbergen sloegen er de handen in elkaar.

“We hebben het sprokkelhout van de geknotte wilgen in kleine bundels verzameld”, zegt voorzitter Ivo Janssens. “Die zijn dan bestemd voor het MOT om er de oude bakovens mee aan te steken. Per sessie zijn er toch vier à zes bundels nodig. Zij hebben een groot tekort en wij hebben er in overvloed. Zo kunnen we mekaar helpen.”

De Bomputten is intussen helemaal opgeknapt na de winter. “De bomen zijn al geplant, 11 poelen die rijk zijn aan kamsalamanders werden geruimd”, zegt secretaris Daniël Poesmans. Ook de braamstruiken zijn gesnoeid en de 15 wilgen zijn geknot. Altijd gebeurt in samenwerking met de plaatselijke verenigingen. Daar letten we wel op.”