NATIONALE STAKING: Industriezone Cargovil. Geen doorkomen aan, tenzij voor uitvaartplechtigheid Dimitri Berlanger

13 februari 2019

10u01 2 Vilvoorde Wie de industriezone Cargovil op de grens van Vilvoorde, Grimbergen en Zemst woensdagochtend wilde binnenrijden, kwam bedrogen uit. Een stakerspost versperde langs beide kanten de toegang zodat iedereen verplicht werd om om te rijden richting Vilvoorde of aan de rotonde van de Cokeriestraat moest terugkeren.

“Deze zone is voor ons heel belangrijk, omdat de distributiecentra van grote spelers als Aldi, Carrefour en C&A er gevestigd zijn”, zegt een van de actievoerders. “Er komt dus niemand in of uit. Enkel chauffeurs die in de zone zijn blijven overnachten, laten we door.”

Crematorium bereikbaar

Voor overledenen en hun nabestaanden wordt wel een uitzondering gemaakt. In de zone bevindt zich immers ook het crematorium Daelhof. Omwille van de gevoelige materie werd de politie ingeschakeld. Verschillende combi’s van de politiezone Grimbergen kwamen ter plekke. “De gemoederen geraakten aanvankelijk wat verhit, maar we hebben met de politie een ‘gentleman’s agreement’ gesloten. Zij checken het voor ons als zich mensen aandienen voor een uitvaartplechtigheid en die laten we dan uiteraard meteen door.”

Ook aan het bedrijf Caterpillar op de Humbeeksesteenweg in Grimbergen staat een stakerspiket. In Vilvoorde is dat onder meer het geval bij Komatsu aan de Mechelsesteenweg, Fenzi in de Levisstraat en Akzo Nobel op de Leuvensesteenweg.