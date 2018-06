Nadenken over Vilvoorde in 2038 04 juni 2018

De Vilvoordse Raad voor Internationale Solidariteit (VRIS) organiseert vandaag samen met het Transitienetwerk in het CC Bolwerk de workshop 'Vilvoorde wordt Betergem'. Alle inwoners van Vilvoorde worden uitgenodigd om na te denken over de toekomst en mee het pad te effenen naar Vilvoorde 2038.





"Het is een workshop waarbij je met de nodige humor en boeiend beeldmateriaal ondergedompeld wordt in het jaar 2038 in de fictieve stad Betergem. Je neemt deel aan een volksvergadering en je kiest voor een burgercommissie met een thema dat jou interesseert", zegt voorzitter Erik Van Mele. "Elke burgercommissie neemt een uitdaging voor Betergem in 2038 in handen. Het gaat over voeding, wonen, werken, mobiliteit,...maar ook over hoe we onze economie en ons geld inzetten. Het is een experiment om op lange termijn te denken en te plannen. We nodigen alle gewone Vilvoordenaars uit om hun steentje bij te dragen aan dit avontuur."





(DBS)