Nadenken en fuiven op 33ste Houtemse Bierfeesten Robby Dierickx

10 maart 2019

12u58 0 Vilvoorde De Chiro van Houtem heeft afgelopen weekend haar 33ste editie van de Bierfeesten georganiseerd. Op vrijdag stonden de feesten in het teken van een quiz, zaterdag werden de dansschoenen aangetrokken.

De Houtemse Bierfeesten worden traditioneel in het laatste weekend van de krokusvakantie gehouden en waren dit jaar al aan hun 33ste editie toe. Vrijdagavond organiseerde de Chiro voor de derde keer een quiz in het Ruiterijcomplex in het Domein 3 Fonteinen. Alle plaatsen voor de quiz waren midden januari echter al ingenomen.

Zaterdagavond werd er dan weer stevig gefuifd in datzelfde Ruiterijcomplex. Met Bassmode, T.Mastis, Omdat Het Kan Soundsystem & Average Bob en dj Petidis achter de draaitafels was het een meer dan geslaagd feestje.