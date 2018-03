Na vijf jaar nieuwe verwarming voor kerk 28 maart 2018

De kapotte verwarming in de kerk van Houtem wordt - eindelijk - vernieuwd. Vier jaar geleden al , in 2014, werd het budget goedgekeurd maar tot op heden gebeurde er nog niets. Gemeenteraadslid Bart Paredis (CD&V) zette het punt zopas opnieuw op de gemeenteraad. Volgens het stadsbestuur was de vertraging te wijten aan 'personeelsproblemen' maar nu zou het in orde moeten komen. De werken kunnen binnenkort beginnen en zullen 60 dagen duren. Tegen volgende winter moet de nieuwe verwarming een feit zijn en moeten de Houtemse parochianen niet langer koukleumen. (DBS)