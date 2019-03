Na moskee nu ook Troostbasiliek extra bewaakt DBS

26 maart 2019

07u49 6 Vilvoorde De extra politiebewaking van de moskee, ingevoerd naar aanleiding van de aanslag in Nieuw-Zeeland, werd nog opgedreven én op vraag van de vertegenwoordigers ook uitgebreid naar de Troostbasiliek. Ook zij voelen zich bedreigd. De maatregelen blijven nog minstens tot 4 april van kracht.

“De vrijdag van de aanslag hebben we onmiddellijk vergaderd met vertegenwoordigers van de moskeeën en de korpschef en extra patrouilles ingesteld”, vertelde burgemeester Hans Bonte (sp.a) gisteren op de gemeenteraad. “Na een toevloed van wansmakelijke haatberichten op sociale media en in mails over onder meer het in brand steken van moskeeën werd vanaf maandag het toezicht opgevoerd en aan de moskeeën agenten geposteerd bij drukke momenten. Op vraag van de vertegenwoordigers van de Troostbasiliek, die zich ook bedreigd voelden, werden deze maatregelen ook daar toegepast. De maatregelen blijven van kracht tot het nieuwe overleg dat op 4 april plaatsvindt”, aldus Bonte.

De Vilvoordse burgemeester vindt “het compleet onbegrijpelijk” dat de Nationale Veiligheidsraad naar aanleiding van de aanslag in Nieuw-Zeeland niets van zich heeft laten horen en geen richtlijnen uitvaardigde over wat er moest gebeuren. Ondanks de hoger vermelde uitingen op sociale media liet ook het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) het dreigingsniveau ongewijzigd. Bij de aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland vielen in totaal vijftig doden.