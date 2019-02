Na lang wachten eindelijk klaar: dit is de nieuwe houten luifel op de Grote Markt DBS

15 februari 2019

14u08 2 Vilvoorde Op de vernieuwde autovrije Grote Markt is de imposante houten luifel eindelijk voltooid. Met enige vertraging, want normaal gezien moest het werkje al voltooid zijn tegen de kerstvakantie.

“De constructie bleek uiteindelijk toch niet zo simpel, maar de aannemer heeft ook geen termijnen overschreden”, zegt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open Vld). “Omdat het tot nog toe geen terrasjesweer was, heeft niemand ook last gehad van de werken. Het was echt een precisiewerkje. De latten werden manueel een voor een op de stalen constructie gelegd.”

Verwijzing naar verleden

De luifel verwijst naar het Vilvoordse verleden toen er op de Grote Markt nog een Lakenhalle en een kiosk stond. “Onze inwoners zullen er kunnen schuilen als het regent en er kunnen ook overdekte activiteiten en evenementen plaatsvinden. En er is uiteraard ook het esthetische aspect...”

Al beseft Vaes dat de meningen daaromtrent sterk uiteenlopen. “Sommige bewoners vinden het heel mooi, anderen dan weer heel lelijk. Ik vind het persoonlijk heel speciaal en passend op ons nieuwe marktplein.”

De hele constructie heeft ongeveer 545.000 euro gekost.