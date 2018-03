Na elf jaar nieuwe industriële machines 31 maart 2018

Elf jaar hebben de Vilvoordenaars erop moeten wachten, maar gisteren werden twee nieuwe machines aan het industrieel straatmuseum toegevoegd: een draaibank van Mondiale en een borstelkammachine van Van Landegem.





In 1989 koos het toenmalige stadsbestuur ervoor om enkele industriële machines in het straatbeeld te plaatsen. Daarmee wilde de stad een aandenken aan de lange industriële geschiedenis creëren. In 2007 werden voor de laatste keer aanwinsten voor dit industrieel straatmuseum geplaatst, maar nu elf jaar later heeft het huidige schepencollege er twee nieuwe machines aan toegevoegd. Zo kunnen de Vilvoordenaars voortaan een blik werpen op een draaibank van Mondiale en een borstelkammachine van Van Landegem. Die eerste, die op de aansluiting van de Koepoortstraat met de Schaarbeeklei staat, werd gisteren officieel ingehuldigd door het stadsbestuur. (RDK)