Na aanslag in Nieuw-Zeeland houdt burgemeester Bonte extra controles aan Vilvoordse moskee: “Extreemrechts wordt zwaar onderschat” DBS

18 maart 2019

14u09 0 Vilvoorde Het stadsbestuur neemt extra maatregelen na de aanslag op de moskee in Nieuw-Zeeland. De politie zal aan de Vilvoordse moskee extra toezicht houden. Volgens burgemeester Hans Bonte (sp.a) onderschat het OCAD, het orgaan voor de dreigingsanalyse, de dreiging van extreemrechts. “Ik zie boodschappen verschijnen op sociale media om moskeeën in brand te steken. Dan vraag je je af wat er nog nodig is om extra toezicht te houden.”

De aanslag in Nieuw-Zeeland heeft in Vilvoorde heel wat beroering veroorzaakt. “De moslimgemeenschap is ongerust”, zegt burgemeester Bonte. “Het is dan ook echt onbegrijpelijk dat de Nationale Veiligheidsraad vrijdag geen specifieke richtlijnen heeft gegeven voor de moskeeën. Er wordt enkel herhaald dat grote evenementen in de gaten gehouden moeten worden , en dat de lokale politie voorzorgsmaatregelen moet nemen.”

Verwaarloosd

Volgens de burgemeester is de dreiging echter veel groter dan gedacht, en verdienen de steden ondersteuning van de federale politie. Zeker na de aanslag in Christchurch is er risico op copycatgedrag. “Die onderschatting komt doordat OCAD jarenlang te weinig analisten op extreemrechts heeft gezet. Dat is echt een verwaarloosd terrein geweest. Na de aanslagen drie jaar geleden is er enorm gefocust op IS en dat ten koste van het radicalisme dat vanuit extreemrechts komt. Specialisten zeggen me dat het voorspelbaar is dat er vroeg of laat ook in ons land vanuit extreemrechtse hoek terreurdaden mogelijk zijn. Daarom wil ik aandringen dat de nationale veiligheidsraad alle analyses goed bekijkt.”

De sp.a’er wijst erop dat er sinds de aanslag veel haatberichten en oproepen tot geweld verschijnen op de sociale media. Ook daartegen moet volgens hem worden opgetreden door de parketten. “Dat doen wij ook lokaal maar de haatberichten die verschijnen worden algemeen veel te weinig opgevolgd. Zo zie je nu zelfs boodschappen verschijnen op sociale media om moskeeën in brand te steken. Dan vraag je je af wat er nog nodig is om extra toezicht te houden. Ik vraag ook dat er wordt opgetreden tegen die oproepen op sociale media. De nieuwe terrorismewetgeving biedt daar mogelijkheden toe.”

Patrouilles

Intussen werd in Vilvoorde intens overleg gepleegd tussen de moskeeverantwoordelijken, het stadsbestuur en de politiediensten. “Het gaat dan om algemeen toezicht en afspraken wat patrouilles betreft. Uiteraard gaat het dan vooral om drukke momenten zoals bijvoorbeeld het vrijdaggebed. Het is echter absurd dat dit niet overal gebeurd.”