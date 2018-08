N-VA wil Dierenwelzijn als volwaardige bevoegdheid 25 augustus 2018

N-VA wil na de verkiezingen van 14 oktober van Dierenwelzijn een volwaardige bevoegdheid maken. Deze bevoegdheid dient aan het takenpakket van een schepen toegevoegd. Dat moet toelaten een specifiek beleid uit te rollen voor de Zennestad en het Vlaams beleid ook in Vilvoorde op te volgen. "Dierenwelzijn is te belangrijk om ergens verscholen onder een andere bevoegdheid te vallen", verklaart huidig schepen van leefmilieu Viviane Schaessens. "Om een volwaardig lokaal beleid uit te werken, bijvoorbeeld rond de zwerfkatten, moet dit thema sterker naar voren komen. Daarom hebben wij dit voorstel uitdrukkelijk opgenomen in ons verkiezingsprogramma."





CD&V wijst er in een reactie op dat ze het betreffende voorstel al lanceerde op gemeenteraad van mei. "Toen was er geen reactie, maar de geesten zijn intussen blijkbaar gerijpt", aldus fractieleider Peter Van Kemseke.





(DBS)