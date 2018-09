N-VA nog onbeslist over 'Schild & Vrienden'-kandidaat 07 september 2018

02u33 0 Vilvoorde Jong N-VA Vilvoorde-voorzitter Jeroen Bergers (18) is één van de vier verkozen leden van de Vlaamse Jeugdraad die lid is van de rechts radicale beweging Schild & Vrienden.

Hij staat in oktober ook op plaats zeven op de Vilvoordse N-VA-lijst. Bij N-VA Vilvoorde hoorden ze het gisteren dan ook in Keulen donderen na de spraakmakende Pano-reportage van woensdag op Eén. Daarin is te zien hoe sympathisanten van de beweging in besloten groepen racistische en seksistische foto's en opmerkingen versturen. "We gaan hem zijn verhaal laten doen en horen in hoeverre hij daarin allemaal is meegegaan", zegt lijsttrekker Jan Anciaux. "Als het zo is zal ik weinig begrip tonen, want ik huiver van dit soort taal. Anderzijds wil ik ook geen jongeren slachtofferen zonder dat ik precies weet hoe het juist in mekaar zit." Jeroen Bergers zelf was niet bereikbaar voor commentaar.





