N-VA-kandidaten voorgesteld 22 juni 2018

Vlaams minister Ben Weyts maakte in CC 'Het Bolwerk' de eerste tien kandidaten op de Vilvoordse N-VA-lijst bekend. Ook werden de speerpunten van het programma toegelicht.





Dit programma is opgebouwd rond drie centrale thema's: veiligheid, verantwoordelijkheid en het Vlaams karakter van de Zennestad. De eerste drie namen van Jan Anciaux, Viviane Schaessens en Dries Verhaeghe waren al bekend. Huidige gemeenteraadsleden Eddy Wuyts en Linda Van Lierde vervolledigen de top 5. Na plaats 6, Sandra Cornette, komt het jonge talent Jeroen Bergers. Hij is pas achttien en zetelt ook in de Vlaamse jeugdraad. De top 10 wordt volgemaakt door Myrtila De Veirman, Joris Willems en Angela Petrusic. Ervaren rot John Roobaert en huidig schepen Kevin Vincke duwen de lijst.





