Muilezel veroordeeld voor verduistering 5.600 euro 07 maart 2018

Een man uit Evergem is het slachtoffer geworden van een bende oplichters. De man had een mail ontvangen waarbij hij moest klikken om gratis een nieuwe bankrekening te krijgen. De man volgde de aanwijzingen en de mail en merkte een dag later dat er 5.600 euro van zijn rekening verdwenen was. De mail bleek immers een zogenaamde phishing mail te zijn. Het geld bleek overgemaakt te zijn op de rekening van een Vilvoordse twintiger. Die verklaarde dat zijn bankkaart gestolen was en dat de bende deze waarschijnlijk gebruikt had bij de oplichting. Enig speurwerk bracht echter aan het licht dat de beweerde diefstal enkele maanden na de overschrijving gebeurd was. Uiteindelijk gaf hij toe dat hij het geld had zien verschijnen op zijn rekening maar dat hij niets van de oplichting wist. De rechter veroordeelde hem daarom tot 15 maanden cel. (WHW)