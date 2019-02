Milieuboot leert je interessantste plekjes kennen op kanaal DBS

18 februari 2019

15u38 0 Vilvoorde De milieuboot vaart van 18 tot 27 maart door Vilvoorde. Een ervaren lesgever loodst je aan dek langs de interessantste plekjes op het kanaal, in het labo onderzoek je de waterkwaliteit en je komt ook te weten waarom integraal waterbeheer zo belangrijk is.

Wie deze interactieve en leerrijke milieuboottocht wil meemaken met zijn klas, vereniging, organisatie, familie of gewoon op zijn eentje schrijf dan in via www.milieuboot.be. Weekdagen zijn voor scholen voorzien. Op zondagmiddag 24 maart is iedereen welkom. Voor verenigingen en grote groepen zijn nog andere data mogelijk.