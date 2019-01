Milde straf voor man die dreigde agenten neer te schieten WHW

17u10 0 Vilvoorde Een Vilvoordse dertiger is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden voor het dreigen met een terroristische aanslag. De man verspreidde tot twee maal toe het bericht dat hij agenten zou neerschieten. Het parket had een celstraf van 4 jaar gevorderd.

In het voorjaar van 2017 plaatste Mohammed E.B. meermaals dreigberichten op facebook. “God bescherme me...Vanavond dood ik iemand”, klonk het. Omdat hij gekend was als een geradicaliseerde persoon en in contact had gestaan met gekende Syriëstrijders gingen alle alarmbellen af. De man werd opgepakt en ondervraagd over zijn schrijfsels. In dat verhoor kraamde hij wartaal uit. “Ik ben zelf een moord aan het oplossen. Het is allemaal één groot complot. Ik weet trouwens ook wie er achter de Bende Van Nijvel zit”, klonk het. Uit onderzoek bleek dat de man kampte met psychische problemen. Zijn vader was net overleden en dit kon hij niet verwerken. Daarom zocht hij zijn toevlucht in drank en drugs. De man werd na verhoor vrijgelaten.

Commissariaat

Enkele maanden hield hij zich gedeinsd tot hij op 13 oktober van datzelfde jaar in een hevige discussie met zijn broer verwikkeld raakte. Een schermutseling volgde waarna hij in het ziekenhuis belandde. Daar dronk hij ontsmettingsalcohol op waarna hij moest opgenomen worden. Tegen dokters deed hij opnieuw verontrustende uitspraken. “Als ik niet geholpen word trek ik naar Syrië”, klonk het, “binnen twee weken schiet ik agenten neer voor het commissariaat in Vilvoorde.” De man zelf kwam niet opdagen op zijn proces maar de rechter zag toch verschillende verzachtende omstandigheden en gaf hem daarom een milde straf.