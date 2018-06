Melkhuisje wordt pop-upbar INVESTERING VAN 130.000 EURO, VIJF JAAR NA BRAND ROBBY DIERICKX

30 juni 2018

02u33 2 Vilvoorde Bijna vijf jaar na de brandstichting in het Melkhuisje is het gebouw in het Hanssenspark nog altijd niet gerenoveerd. Maar nu gaat het stadsbestuur het toch aanpakken en er een pop-upbar in onderbrengen. Al vreest oppositiepartij CD&V nieuw tijdsverlies.

In 2013 werd een groot deel van het Melkhuisje in het Hanssenspark vernield door brandstichtende vandalen. Destijds had het huisje al een negatieve connotatie door de vele hangjongeren, het druggebruik en rondslingerend afval in de buurt. In de jaren die volgden, rees het plan om er een brasserie in onder te brengen, maar ook na lang zoeken werd geen kandidaat-uitbater gevonden.





Het stadsbestuur laat nu echter weten dat er 130.000 euro gepompt wordt in de renovatie van het voormalige clubhuis van tennisclub Tenvil, om er vervolgens een pop-upbar in onder te brengen. Deze zomer zal die bar de deuren evenwel nog niet kunnen openen omdat er voor die renovatiewerken nog geen timing is. "Het is de bedoeling om de bar in de loop van volgend jaar te openen", zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). "We merken alvast dat de interesse in een dergelijk initiatief heel groot is. We zoeken momenteel nog een uitbater, zodat de horecazaak vanaf volgend jaar enkele maanden per jaar open kan zijn. De bar moet het Hanssenspark nog wat aantrekkelijker maken. We kiezen nu doelbewust voor een pop-upbar, want we hebben vastgesteld dat de piste van een permanente commerciële uitbating niet mogelijk was, aangezien we geen uitbater vonden. Maar dat neemt niet weg dat de pop-upbar op termijn kan evolueren naar een permanente horecazaak."





"Uitbater? Timing?"

Maar oppositielid Peter Van Kemseke (CD&V) heeft zo zijn bedenkingen bij de beslissing van het stadsbestuur. "Er is nog geen concrete uitbater of timing", klinkt het. "Ook een pop-up valt niet zomaar uit de lucht. De kans is bijzonder groot dat we opnieuw een jaar zullen verliezen. Een bar die slechts enkele maanden per jaar de deuren opent, is ook geen goed idee. Dat betekent immers dat het gebouw in de andere maanden helemaal leegstaat en daar heb ik het moeilijk mee. Je hebt hier een mooie locatie, middenin het binnenkort opgeknapte park. Dan zijn er toch andere mogelijkheden? Een buurthuis voor senioren, een ontmoetingsplek voor jongeren,... Of laat de buurt zelf met een creatief voorstel komen. Alles beter dan leegstand. Maar ondertussen wachten we al vijf jaar op een oplossing. Dit is een spijtige klucht geworden. Opnieuw krijgen we te horen dat het gebouw gerenoveerd zal worden, maar ondertussen hebben we wel al heel wat tijd verloren."