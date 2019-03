Meeste scholen blijven open op stakingsdag, al wordt niet overal les gegeven Robby Dierickx Dimitri Berlanger en Wouter Hertogs

19 maart 2019

16u54 2 Vilvoorde De grote onderwijsstaking van vandaag treft ook in onze regio verschillende scholen. Uit een rondvraag bij 31 scholen blijkt dat er drie volledig dicht blijven wegens een tekort aan leerkrachten. Er wordt zelfs geen opvang voor de leerlingen voorzien. In negen scholen wordt geen les gegeven, maar is er wel opvang voor de kinderen. Een overzicht:

BRUSSEL:

• Koninklijk Atheneum Etterbeek: De school is open en slechts een minderheid van de leerkrachten zal staken. De lesuren van de leerkrachten die wel staken, zullen opgevangen worden.

• Maria-Boodschaplyceum Brussel: Zeventien leerkrachten blijven thuis, wat er tien minder zijn dan bij de vorige staking. De leerlingen krijgen studie tijdens de lessen waarvan de leerkrachten staken.

GRIMBERGEN:

• GO! basisschool De Regenboog Grimbergen: De school is woensdag gewoon open. “We staken niet mee”, zegt directeur Christophe De Buyser. “We merken ook wel dat de ondersteuning in het onderwijs mank loopt en dat het takenpakket van de leerkrachten almaar zwaarder wordt. Maar om dan de ouders en de kinderen te gijzelen dat is ons een brug te ver. We zijn akkoord dat er iets moet gebeuren maar dit lijkt ons niet de weg. Niemand is verplicht. We hebben de vraag opengelaten. Mensen die wilden staken was geen probleem. Maar niemand heeft zich aangediend.”

• Gemeentelijke basisschool ‘t Mierken Beigem: Iedereen staakt op één leerkracht na. Er zijn geen lessen, maar de school is open en de gemeente voorziet toezicht.

• Gemeentelijke basisschool ‘t Villegastje Strombeek-Bever: Er wordt niet gestaakt. De lessen gaan gewoon door.

• Gemeentelijke basisschool Mozaïek Humbeek: Drie leerkrachten staken. De lessen gaan gewoon door. Er wordt wel een ludieke actie voorzien door de aanwezige leerkrachten.

• Gemeentelijke basisschool De Negensprong: Iedereen staakt op vier à vijf leerkrachten na. Er wordt vanuit de gemeente toezicht voorzien.

HOEILAART:

• Sint-Clemensschool: Omdat van de zestig leerkrachten er slechts een drietal niet zal staken, is de Sint-Clemensschool dicht. Er is geen opvang voorzien voor de kinderen. Alle ouders werden per brief ingelicht.

• Groene Dal: Er stond al lang een pedagogische studiedag gepland en die zal ook gewoon plaatsvinden. Geen van de leerkrachten staakt en iedereen zal bijgevolg aanwezig zijn op school.

KAPELLE-OP-DEN-BOS:

• VBS De Pepel: Omdat van de dertig leerkrachten nagenoeg iedereen staakt, is Vrije Basisschool De Pepel in Kapelle-op-den-Bos woensdag dicht. “Het is jammer dat we de school moeten sluiten, maar ik begrijp de frustraties van de leerkrachten inzake de werkdruk”, zegt directeur Patrick De Bondt. “We hebben de ouders vorige week al ingelicht over het feit dat de school de deuren sluit en tot op heden kreeg ik weinig negatieve reacties.”

• Gemeentelijke Basisschool Kapelle-op-den-Bos: In de vestigingen De Kei en Het Kiezeltje in Kapelle-op-den-Bos gaan de lessen gewoon door omdat het aantal stakers beperkt is, maar in vestiging ’t Mulderke in Nieuwenrode wordt geen les gegeven. Daar liet namelijk een grote groep leerkrachten weten te zullen staken. Voor de leerlingen wordt wel opvang voorzien.

LONDERZEEL:

• Virgo Sapiens Londerzeel: In de school stond al lang een facultatieve verlofdag gepland. “Leerlingen en leerkrachten blijven dus sowieso thuis”, zegt directeur Mark De Bleser. “Dat valt praktisch geweldig mee. Er was anders wel degelijk stakingsbereidheid en we staan ook achter datgene waarvoor actie gevoerd wordt.”

• Gemeentelijke basisschool Ter Elst Steenhuffel: Er wordt gewoon les gegeven. “We staken niet, maar dat heeft vooral te maken met onze projectweek ‘Zorgen voor de natuur’”, zegt directeur Pieter Sarens. “Er lagen al heel wat afspraken vast, zoals sprekers en bezoeken aan de boerderij. Dat wilden we niet dwarsbomen. Anders was er misschien wel een grotere kans dat pakweg de helft had gestaakt. We staan wel achter de actie en hebben als alternatief een brief meegegeven voor de ouders waarbij de stakingsacties geduid worden. Er is ook plaats om te handtekenen. Die brieven die we terugkrijgen gaan we verzamelen en naar minister Crevits sturen.”

MACHELEN:

• GBS De Fonkel Diegem: In de gemeenteschool staat woensdag een pedagogische studiedag gepland. Voor de kinderen is opvang voorzien.

• Sterrenhemel Machelen: Tachtig procent van de leerkrachten staakt, dus er wordt geen les gegeven. Er is wel noodopvang voor de leerlingen. Directrice Martine Bosmans begrijpt dat haar leerkrachten gaan staken. “Nu gaat het echt om een structureel probleem: het personeelstekort. Uit solidariteit met mijn stakende leerkrachten zal ik woensdag een zwarte rouwband dragen. Ik kan zelf niet mee staken omdat ik opvang moet voorzien in de school, maar het is wel de eerste keer in mijn carrière dat ik graag mee had gestaakt.”

MEISE:

• Gemeentelijke Fusieschool Wolvertem: Geen staking, dus de lessen gaan gewoon door. “Wij steunen wel de acties maar gaan zelf niet meestaken”, zegt directeur Patrick Geukens. “Dat heeft veel te maken met het feit dat er een projectweek loopt rond uitgerekend ‘beroepen’. Toepasselijker kan het niet. Daar is al veel voorbereidend werk ingekropen en dat wilden we niet teniet doen. We hebben dus aan de kinderen gedacht en dat konden de ouders wel appreciëren. Anders was er wel bereidheid geweest tot actie voeren denk ik. We gaan wel iets omhoog hangen waaruit blijkt dat we de actie steunen.”

• Gemeentelijke basisschool De Leertuin Meise: Er wordt collegiaal gestaakt. De school blijft wel open. Er wordt opvang voorzien door de gemeente.

STEENOKKERZEEL:

• GBS Piramide en Tilia: Gemeenteschool Tilia in Melsbroek is dicht, maar gemeenteschool Piramide in Steenokkerzeel is wel open. In die laatste school is er wel alleen opvang voor de leerlingen voorzien en zal er dus geen les gegeven worden. In totaal zullen zo’n 35 leerkrachten thuisblijven.

• Sint-Cajetanusschool: Slechts 2 van de 25 leerkrachten staken, dus de school is woensdag gewoon open en er wordt ook les gegeven.

OVERIJSE:

• GBS Overijse: Er wordt in de school niet gestaakt, dus de lessen gaan gewoon door. “Maar we staan wel volledig achter de staking”, zegt directeur Erik Stas. “Aan de schoolpoort zullen we dan ook actie voeren en flyers uitdelen. Bovendien sturen we een brief naar de onderwijsminister met onze eisen. In het belang van de kinderen hebben we evenwel beslist om niet te staken. Zij mogen hier niet de dupe van zijn.”

• GO!-school ’t Kasteeltje: Basisschool ’t Kasteeltje is woensdag open en de leerlingen zullen er ook gewoon les krijgen.

TERVUREN:

• GO!-school KATtensprong: Alleen de kleuterleidsters staken. De school heeft de ouders van de kleuters gevraagd om de kindjes zoveel mogelijk thuis te houden. Slechts een 25-tal kleuters zal op school zijn. In de lagere school zijn er geen stakers en gaan de lessen gewoon door.

• Mariaschool: In de Mariaschool in Tervuren krijgen de leerlingen van de lagere school les, maar voor de kleuters is er alleen opvang. In de kleuterafdeling zijn namelijk verschillende leerkrachten afwezig.

VILVOORDE:

• Stedelijke basisschool Kinderkoppen Vilvoorde: Omdat driekwart van de leerkrachten staakt, wordt er geen les gegeven. “Maar er is wel opvang”, aldus directeur Marc Verpuydt. “Ik staak zelf niet mee zodat de school kan openblijven. Ik heb wel een mail gestuurd naar minister Crevits om de problemen aan te kaarten. In Vilvoorde krijg je bovenop de al zware werklast voor leerkrachten ook nog eens de problematiek van de kansarmoede.” Hij heeft zelfs al antwoord gekregen van de minister. “Laat ons zeggen dat het een antwoord was zoals je dat van een politicus kan verwachten (lacht).”

• GO! basisschool Klim Op Vilvoorde: Opvang voor de kleuters door een tekort aan kleuterleidsters, terwijl in de lagere school wel gewoon les gegeven wordt. “In de lagere school blijft het bij één leerkracht die deelneemt aan de stakingsactie”, laat directeur Vincent Geerts weten. “In de kleuterschool staken ondertussen al zeker 8 van de 12 leerkrachten die normaal gezien aanwezig zijn op woensdag. Om die reden hebben we beslist om in de lagere school de lessen gewoon zoals gepland te laten verlopen en om geen les te geven in de kleuterschool. We voorzien wel in beperkte mate opvang voor de kleutertjes maar vragen de ouders toch om, indien mogelijk, zelf voor opvang te zorgen.”

WEMMEL:

• Vrije basisschool Mater Dei Wemmel: Geen staking, dus de lessen gaan gewoon door. “De leerkrachten zullen allemaal aanwezig zijn”, zegt directeur Stefaan Verhas. “We voeren wel een ludieke actie. Zo zullen de leerkrachten bij het begin en einde van de schooldag met een bord voor de rij staan met daarop een slogan waarmee we duidelijk maken dat we achter de eisen staan. We voorzien ook een ‘forum’ waarbij alle klassen naar mij komen in de loop van de voormiddag en de kinderen kunnen vragen stellen over de staking.”

• Gemeentelijke Nederlandstalige basisschool Wemmel: “De kleuterschool staakt volledig, in de lagere school de overgrote meerderheid”, aldus directeur Vera Leemans. “Vijf van de 40 leerkrachten gaan werken. We zullen een minimaal toezicht voorzien maar hebben de ouders toch opgeroepen om hun kinderen in de mate van het mogelijke thuis te houden. Het is heel lang geleden dat er hier nog gestaakt werd. Grote motivator is dat het echt inhoudelijk is deze keer. Het gaat niet over lonen of pensioenen maar om de kwaliteit van het onderwijs.”

ZAVENTEM:

• Gemeentelijke Basisschool De Hoek Zaventem: Hoeveel leerkrachten er exact staken, is niet duidelijk. Maar vast staat wel dat er woensdag geen les gegeven wordt in de Zaventemse gemeenteschool De Hoek. Voor de kinderen is er wel opvang.

• Basisschool Zavo: De basisschool van het Zavo is woensdag gewoon open. Het is onduidelijk hoeveel leerkrachten afwezig zullen zijn, al zullen het er volgens de directie niet veel zijn. Er kan dan ook gewoon les gegeven worden.

ZEMST:

• VBS Tuimeling Zemst: De school is gewoon open. Mogelijk staken enkele leerkrachten, maar het zullen er volgens de directie zeker niet al te veel zijn. Er wordt ook gewoon les gegeven.

• Gemeentelijke Basisschool De Waterleest Eppegem: Er wordt gewoon les gegeven in De Waterleest. De leerkrachten zullen wel met een ludieke actie hun steun betuigen aan de stakers.