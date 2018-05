Meer dan 650 leerlingen leggen groot fietsexamen af 17 mei 2018

02u29 0

De verschillende onderwijsnetten binnen Vilvoorde organiseren deze week een tweede groot fietsexamen voor alle Vilvoordse leerlingen van het vijfde en/of het zesde leerjaar. Een kleine 650 leerlingen zullen deze week hun fietsdiploma proberen te behalen.





In het verleden organiseerde elke school zelfstandig een eigen fietsexamen. Dit zorgde voor heel wat extra werk voor de politie en stadsdiensten. Om alles efficiënter en veiliger te laten verlopen, werd vorig jaar met succes beslist om een gezamenlijk fietsexamen te organiseren voor alle basisscholen.





"De kinderen leggen eerst een behendigheidsparcours af op de Tyndaleparking", legt Onderwijsschepen Jo De Ro (Open Vld) uit. "Als ze hierin slagen, moeten ze zelfstandig een route van een zevental kilometer afleggen die langs iedere secundaire school van Vilvoorde gaat. Zo willen we de leerlingen aanzetten om, eens ze aan hun secundaire schoolcarrière beginnen, voor de fiets te kiezen als vervoersmiddel. In totaal nemen dit jaar 14 scholen met 34 klassen deel aan het fietsexamen. Dit jaar werd er ook een samenwerking opgezet met campus de Brug. De leerlingen van de richting Integrale Veiligheid worden mee ingezet als toezichters op het parcours. Zo kunnen we iedere leerling veilig en vlot Vilvoorde per fiets laten verkennen en ondertussen zijn rijbekwaamheid inoefenen."





(DBS)