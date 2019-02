Meer dan 2000 bezoekers bezochten expositie ‘Nood zoekt troost’ van zusters Karmel in Vilvoorde Geheimzinnige kloosterorde in het centrum van Vilvoorde geeft voor het eerst inkijk in dagelijks leven Joyce Van De Winkel

11 februari 2019

09u00 0 Vilvoorde Voor het eerst in mogelijk 550 jaar gunden de zusters van Karmel in Vilvoorde buitenstaanders een blik achter de muren van het klooster. Met een expositie over de kloosterorde en een video over het dagelijkse leven in het klooser konden bezoekers beter kennis maken met de normaal erg gesloten orde.

Aanleiding van de expositie is het 550-jarig bestaan van de kloosterorde. De Vilvoordse zusters zijn zo de oudste Karmelgemeenschap ter wereld. “We kregen meer dan 2000 bezoekers over de vloer, waaronder ook heel wat scholen”, vertelt Philippe Cornut, die bezoekers door de expositie gidst. “De expositie werd enorm positief onthaald door de bezoekers. Iedereen kent het klooster, dat zich pal in het stadscentrum bevindt. En toch zijn er weinigen die weten wat er zich binnenin het klooster afspeelt. Met een unieke video over hun dagelijkste leven krijg je een idee van hoe de zusters leven anno 2019. De expositie zelf focust dan weer op de unieke geschiedenis van de orde.”

De zusters hebben weinig contact met de Vilvoordenaars. Dit heeft te maken met het gesloten karakter van de kloosterorde van Karmel. “De twaalf kloosterzusters waren zelf vragende partij om deze expositie te organiseren. Ook de video die gemaakt werd, met hulp van de Videoclub Vilvoorde, kwam er op initiatief van de zusters.” Of de expositie het begin is van meer openheid en meer interactie tussen de kloosterorde en de buurtbewoners, betwijfelt Philippe Cornut. “De orde van Karmel staat er voor bekend erg gesloten te zijn. Dat zal niet snel veranderen.”