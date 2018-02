Meedenken over de 'nieuwe' Ring 27 februari 2018

De Werkvennootschap organiseert vanaf volgende maand onder het motto 'Wat is jouw idee?' in zowat heel de Rand infomarkten en gespreksavonden over de grootscheepse heraanleg van de Ring. Je krijgt er niet alleen alle info over de plannen, je kunt zelf ook meedenken over oplossingen voor de mobiliteitsproblemen en het leefbaarheidsvraagstuk. Heel wat bewoners uit de Rand kregen al een 'uitnodiging' in de bus voor de sessies in hun buurt. Er zijn onder meer infomarkten in Vilvoorde, Zaventem en Wemmel op respectievelijk 3, 10 en 17 maart.





De Ring rond Brussel heeft er al een lange geschiedenis opzitten, en is aan vernieuwing toe. Het oudste stuk van de Ring is 65 jaar oud. Zelfs het meest recente stuk is al 35 jaar oud. "De Ring werd ontworpen en gebouwd voor het verkeer van de vorige eeuw. De grootscheepse herinrichting, die voorzien is vanaf 2019, moet de Ring nieuw leven inblazen, klaar voor het verkeer van vandaag en morgen", klinkt het bij De Werkvennootschap. Meer info: www.werkenaandering.be (DBS)