Max (7) overleden in Mexico KANKERPATIËNTJE VERLIEST STRIJD TEGEN HERSENSTAMTUMOR DIMITRI BERLANGER

07 juni 2018

02u50 0 Vilvoorde Kankerpatiëntje Max Hendrix (7) heeft zijn strijd tegen de vreselijke ziekte verloren. De jongen leed aan een agressieve hersenstamtumor en onderging sinds een goed jaar een alternatieve, peperdure behandeling in Mexico.

Eind 2016 werd bij de toen 6-jarige Max een zeldzame hersenstamtumor (DIPG) vastgesteld. Via Facebook kwamen de wanhopige ouders in contact met lotgenoten.





"Zij moedigden ons aan om hulp te zoeken in Mexico. Het is onze laatste sprankel hoop en tevens ons enige doel: een betere levenskwaliteit voor Max", vertelden de ouders in deze krant.





In anderhalve week tijd besliste het gezin om de koffers te pakken en naar Mexico te trekken. "We zijn daar ter plaatse geweldig opgevangen door families die hetzelfde doormaken."





Vanaf de tweede sessie begon de therapie wel degelijk aan te slaan. Max leefde weer op en kon met mondjesmaat zijn leventje weer leiden en zelfs af en toe naar school gaan.





Solidariteitsgolf

Intussen ontstond er op het thuisfront een ongeziene solidariteitsgolf in vooral Grimbergen en Vilvoorde. Grootse evenementen, kleine benefietacties en zelfs een kledinglijn: de initiatieven onder de noemer 'Steun Max' schoten als paddenstoelen uit de grond en hielpen het gezin om de peperdure behandeling, die begin dit jaar al tot 200.000 euro opliep, te betalen.





Na Nieuwjaar ging het echter stilaan weer bergaf. Bepaalde symptomen kwamen terug zoals in de moeilijkere periodes. De bezorgdheid bij de ouders, die voornamelijk goed nieuws hadden gekregen tot dan, nam dan ook hand over hand toe.





Na de laatste behandeling in het voorjaar bleef zijn toestand zorgwekkend achteruit gaan op motorisch gebied. Alles werd moeilijker maar de dokters hadden er nog steeds hoop op. Die hoop bleek helaas niet gegrond. Terugkomen naar België was een onmogelijke opgave in zijn toestand. Gisteren verloor de kleine Max zijn strijd in het bijzijn van zijn ouders Manu Hendrix en Lenny Sterckx in Mexico. Ondanks de kleine kans bleven de ouders al die tijd hoopvol. "Onze vechtlust heeft ons al veel opgeleverd: tijd en vooral levenskwaliteit", vertelden ze in onze eindejaarsreeks. "Tijd die we samen met onze zoon konden doorbrengen. Als we dat niet hadden gedaan, hadden we zelfs geen afscheid van hem kunnen nemen. Dat maakt het toch al de moeite waard. We hebben in oktober zijn verjaardag kunnen vieren en ook van Kerstmis hebben we een gezellig familiefeest gemaakt. Dat is al meer dan waar we bij de start van 2016 van konden dromen."