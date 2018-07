Mathilde viert 104de verjaardag 26 juli 2018

02u40 0

Mathilde Peetermans heeft zopas 104 kaarsjes uitgeblazen in rusthuis Rietdijk. Ze verblijft er sinds maart 2016. De kranige dame komt uit een gezin van vijf en groeide op in Zoutleeuw. Ze huwde toen ze 19 was en werkte toen als dienstmeid bij een dokter in Brussel, waar ze inwoonde. Mathilde kreeg twee dochters. Op haar 50ste werd ze weduwe. Op latere leeftijd huwde ze een tweede keer. Mathilde houdt van schlagers, 'lichte' klassieke muziek én gezelschapsspelen. Ze speelt graag Rummikub. Mathilde is nog goed bij de pinken voor haar leeftijd.





(DBS)